國足主帥耍太極避談反腐片

國足亞洲盃分組賽首戰將面對塔吉克，賽前中國隊主教練亞歷山大‧揚科維奇在門將顏駿凌陪同下出席記者會，被問到近日傳出反腐片會否影響國足備戰，呢位國足主帥就認為大賽前總會有不少事令球員分心，希望國足專注交出穩定表現。

盼球員享受專注表現 央視早前播出反貪腐紀錄片，揭露李鐵及內地球圈高層打假波內幕，據內地媒體報道，國足在備戰期間，亦被要求觀看相關紀錄片，是日記招上，有外媒就問到相關安排，及如何幫助球隊備戰，亞歷山大‧揚科維奇起初表示只回應有關比賽的問題。其後在記者追問下，亞歷山大‧揚科維奇就回應：「每場比賽備戰階段都會有令人分心嘅事，但我哋既然嚟到亞洲盃，就更加應該盡全力享受，尊重呢項賽事。」

國足於西亞備戰亞洲盃期間，先後不敵阿曼及港隊，其中在對港隊一戰，國足有3位職球員紅牌被逐。今場國足對塔吉克的主球證來自沙特阿拉伯，內地媒體問到面對對國足不友好的西亞球證時，應如何面對，國足主帥表示：「永遠唔應該有種全世界都針對我哋嘅諗法，作為教練，指摘球證係最方便嘅藉口，但我哋唔會咁做，我哋會尊重球證。」

及後內地及塔吉克傳媒嘗試問關於今場對策，國足主帥都拒絕回答，只提到今屆大賽目標：「所有球隊嚟到亞洲盃決賽周舞台，都唔希望踢完分組賽就返屋企，我會專注眼前挑戰，尊重所有對手。」林卓臻卡塔爾多哈報道