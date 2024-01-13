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全明星票選字母哥續帶頭
NBA官方公布全明星第二階段票選結果，公鹿「字母哥」安迪杜甘普及湖人「大帝」勒邦占士雙雙超越300萬票，前者以近40萬票之差成為今輪票王。39歲的「大帝」以往曾10次當選全明星票王，包括近7年連霸，且看能否在第3輪票選實現逆轉，冧莊「票王」之位。
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