康仁福建贏波重返4強

昨晚甲一男籃附加賽激戰，康仁福建憑李察士和楊瑞鴻各取25及24分，以83比76力挫南華打入4強，繼2017年後重返季後賽，下周二挑戰常規賽1哥滿貫，南華則自2002年後首次未能躋身4強。

南華曾於常規賽以75比74險勝福建，是役戰況同樣激烈，福建甫開戰即展開攻勢，外援李察士率先上籃得手。南華中段打出12比4攻勢，其中梁兆華博得「and 1」及轟入三分球，余理洋與朱亮上籃得手，一度領先6分，福建憑罰球和林羽的三分球收復失地，首節以20比19稍稍領先。兩隊次節一度陷入拉鋸，其後余理洋和梁兆華各入三分球打破悶局，福建則由李察士轉身上籃「止血」，但隨即又被梁兆華和余理洋的「三分彈」撲熄氣焰。南華防守奏效，令福建全節僅得11分，「紅軍」半場領先40比33。

易邊後福建奮力反撲，楊瑞鴻力壓梁兆華上籃得手後，又助攻廖鈞浩轟入三分球，其後楊瑞鴻再轟5分，助福建反超前1分。南華進攻失靈，福建把握機會搶分，愈打愈順的楊瑞鴻和李察士同樣單節豪取11分。福建全節狂轟34分下，反超前至68比58。

泰那42分永倫破百挫晉裕 第4節福建中段已滿隊犯，造就南華頻上罰球線追至72比78，李察士於比賽還剩4分46秒時更5犯離場，令賽事再起懸念，惟福建之後憑廖鈞浩和譚子健先後建功拉開10分，隨着南華曾湛元外線最後一擊失手，轉眼福建楊瑞鴻兩罰中一，福建完場贏83比76，躋身4強。

另一個4強席位落在永倫身上，他們在昨日尾場面對晉裕，憑泰那轟入42分下，以102比89擊敗晉裕，將與香港東方爭奪總決賽席位。圖／文：鄧文滔、余樂詩