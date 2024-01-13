晉峰 傑志 九龍灣正面交鋒

鄭璟昊 晉峰後衞

今日「菁英盃」另一場B組賽事，晉峰與傑志於九龍灣公園正面交鋒。「藍鳥」為求出線勢必全面撲擊對手，晉峰上仗踢出鬥志，盼能憑此股氣勢縮窄雙方差距。（周六下午3時開賽）

何信賢盼球員盡情發揮 晉峰上場領先兩球下反負標準流浪，總教練何信賢承認目前出線形勢相當惡劣 ，但樂見球員一直未有放棄，希望今場可延續鬥志，收窄與「藍鳥」的差距：「傑志後備兵源充足，即使冇咗班港隊成員，我哋都唔見得有優勢，希望年輕球員盡情發揮，目標係起碼和到對手。」「何Sir」又透露3名新援梅田小太郎、金賢昊及李倫權均可候命，惟他們因停操多時，比賽狀態僅得6至7成，盼能夠寓賽於操。

傑志早前擊敗強敵理文，捧走「香港超級聯賽會盃」，為新一年打響頭炮，暫代主教練金東進（Kim）指球隊目前士氣高昂，返到「賽馬會菁英盃」希望延續勝軌：「我哋同北區及流浪都咬得好緊，今場波對爭出線好重要。唔可以睇小晉峰，佢哋之前贏過理文，而且又補充咗新球員。」陣容方面，除門將保羅繼續缺陣外，查理史葛亦因傷上陣成疑，新兵拉美治則很大機會未能趕及註冊。

伊高沙托尼 傑志翼鋒（前）