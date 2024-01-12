抵達多哈亞洲盃全直擊 媒體中心一應俱全好氣氛

亞洲盃決賽周今晚將於卡塔爾多哈揭開序幕，各地媒體已經陸續來到當地採訪今次大賽，賽會也在市中心設立了媒體中心，方便記者工作。此外，每位記者報到後獲派的禮品包，亦頗具心思。

媒體中心內的設計以橙紅色為主調，四周都印有今次賽事東道主卡塔爾國旗、賽事標誌及5隻吉祥物作裝飾。由正門進入媒體中心大堂，樓頂上24支參賽隊伍的旗幟首先進入眼簾，其中當然不少得香港特區區旗。中心內除了設有記者工作區、新聞及廣播中心等設施之外，亦有飯堂供記者們「填飽個肚」。而今次賽事24支參賽球隊的賽前記者會，都會悉數安排在媒體中心舉行。

賽事旗幟掛滿街道 本報記者抵埗後先要去到當地會議展覽中心領取記者證，可見市內主要道路都已掛起亞洲盃決賽周主題旗幟，大賽氣氛熾熱。其後記者再來到媒體中心報到，現場工作人員更隨即送上「歡迎禮」，包括印有亞洲盃決賽周圖案的充電器、記事本、原子筆及襟章等紀念品，合用之餘又夠貼心，值得一讚！林卓臻卡塔爾多哈報道