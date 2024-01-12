兩球不敵沙特安達臣：滿意球員心態

即將出戰「亞洲盃」決賽周的香港男子足球代表隊，周三在卡塔爾多哈出戰最後一場熱身賽，惡鬥世盃常客沙特阿拉伯，最終以0比2敗陣，但主教練莊恩安達臣賽後仍稱滿意球員比賽心態。

港隊今場正選相對上場鬥塔吉克，共作出6個調動，胡晉銘、安永佳、陳肇鈞、陳晉一、茹子楠及祖連奴齊齊復任正選，但面對世界排名56位的沙特阿拉伯，最終仍以兩球落敗。值得一提，今場比賽過程、球員入替資料，經兩隊協商後決定不會對外公布。

有信心收窄與列強差距 對手沙特阿拉伯世界排名比港隊高出94位，賽後主教練莊恩安達臣承認今場並不易踢，但指球隊下半場表現已有明顯改善，又對球員心態感到滿意：「成場波節奏都好快，我哋開賽初段嘗試逼搶，但唔好彩輸咗球12碼，上半場表現係唔及對手；但下半場頭20分鐘形勢有好轉，對手都製造唔到太多威脅，我哋甚至仲有機會起腳。」安帥續指經歷兩星期海外集訓後，雖然友賽成績為1勝2負，惟球員狀態明顯進步，整體實力亦提升不少，有信心與列強差距收窄。李浚湣報道