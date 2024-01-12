邁亞密訪港顏卓彬望與美斯交換球衣

有阿根廷球王美斯效力的美職球隊國際邁亞密，將於下月訪港跟香港隊交手，主辦單位昨日舉行記招，足總主席霍啟山稱，暫定由「大港腳」主教練莊恩安達臣帶領香港隊出戰，倘若港隊因征戰「亞洲盃」未及回港，會再作安排。另外，大會亦透露賽事設免費電視直播。

「Tatler XFEST香港隊對國際邁亞密CF」將於2月4日假香港大球場舉行，足總主席霍啟山表示，暫定由莊恩安達臣領軍，惟一旦「大港腳」屆時因出戰「亞洲盃」決賽周，未能返港會另作打算：「大家一定以亞洲盃為重，如果佢哋趕唔切返香港，我哋會同安帥傾下一步點做。」霍啟山又謂，現正爭取比賽當天上午，會有多一課國際邁亞密操練開放予公眾，惟細節有待商討。

電視免費睇直播 米基爾、艾華及顏卓彬3位入選港隊初選的球員，也有現身記招，其中顏卓彬盼能與美斯比賽，甚至與對方交換球衣：「美斯上次跟阿根廷嚟香港嗰陣，我咁啱唔喺香港，冇辦法親眼睇佢踢波，希望自己有機會落場感受氣氛之餘，仲可以同美斯交換波衫。」米基爾就希望港隊能先開紀錄，引來在場人士掌聲雷動，艾華則對有望與幾位世界級球星交手深感期待。值得一提，是次賽事Now TV會提供免費電視直播，讓更多市民觀賞賽事。圖、文：鄧文滔