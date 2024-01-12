永倫新力量再鬥晉裕 陳可鈐：學做正確決定

永倫 陳可鈐

今季銳意作出改變、逾半隊新血注入活力的永倫，給予年輕球員落場機會，綜觀常規賽一眾20來歲的新兵表現稱職，提升了球隊活力及行兵速度外，不時策動出新的進攻模式予人耳目一新的驚喜，新人當中包括後衞陳可鈐的表現亦令球迷留下深刻印象。今日「黃金戰隊」於附加賽迎戰晉裕爭奪4強席位，陳可鈐坦言對球隊信心十足，個人最大的學習課題，則圍繞「如何去做一個正確的進攻決定」去努力，膽大之餘也要懂得細心做決定。（on.cc東網周五晚8時40分提供按次收費直播）

永倫曾於常規賽大勝晉裕49分，該仗「阿鈐」落場約16分鐘貢獻7分，「我覺得那場自己表現不過不失，雖然有得分、有偷波，但是幾球我認為應該入的三分都『炒咗』，所以未係好滿意，希望今仗可以有所改進。」

適當時機要夠膽起手 事實上，由過去擔任遊協或理工大學得分重心的「阿鈐」，正努力學習尋求一個新的定位，不斷思考及實踐，「來到永倫大家都知道Tyler（泰那）是球隊主要的得分點，再加上新外援柏斯爆底，我會定位自己為Combo Guard，要同時擔當控球後衞及得分後衞，有時要以控球後衞的身份來控制節奏同執行戰術，但有時亦要在適當的時機要夠膽起手得分，以分擔Tyler被包夾的壓力，所以如何去做一個正確的進攻決定，是我今季的課題，不再單單自己攞分就可以。」

今晚一戰，關乎Big 4地位，「阿鈐」指永倫的部署，由防守行先。「即使實力上有分野，我們也不會輕敵，由防守行先，再打快攻。而我們專注的不僅是附加賽，而是贏了附加賽之後，對東方的季後賽。」

晉裕 蘇志樂