港台電視32╳on.cc東網同步直播 一場過爭Big4 南華 康仁福建龍爭虎鬥

南華 梁兆華

甲一男籃聯賽今日上演兩場附加賽，其中頭場由去屆總冠軍得主南華，大戰康仁福建。兩軍常規賽曾經交手，當時南華險勝1分，今次再度碰頭，勢必掀起一場龍爭虎鬥。（港台電視32及on.cc東網周五晚7時直播）

南華上季再次奪得總冠軍，但今季在陣容變動下，成績有所回落，僅以第4完成常規賽，要在附加賽與排第5的福建爭入4強。

梁兆華坦承球隊受傷病困擾，狀態不算理想，但相信球隊只要做好防守，絕對有力取勝過關：「福建攻力不容小覷，所以我覺得大家要減少失誤，多些溝通及補位，給予對方更多壓力，盡力限制他們的發揮。」此外，南華有羅意庭、余理洋及朱亮等爭冠經驗豐富的球員坐鎮，絕對有助球隊在一場過的生死戰，殺出一條血路。

楊瑞鴻︰要改寫Top 4局面 至於福建上場以90比68大勝漢友鎖定附加賽席位，其中外援李察士全場轟入29分17籃板，楊瑞鴻都有19分進帳，狀態非常理想。福建常規賽對南華時，大部分時間處於領先，可惜最終僅負1分。

本季表現大有進步的楊瑞鴻，盼球隊於關鍵時刻保持冷靜，嘗試爭勝，改寫「Top 4」壟斷的形勢：「今場只要勝出，就能晉級季後賽，改寫『Top 4』局面，希望是役大打爭氣波，向球迷證明福建都有能力與強隊一併。」值得一提，福建對上一次打入季後賽已數到2017年，如果福建今場取勝，就能重返季後賽，可謂意義重大。

漢友名次賽贏南青 另外，昨晚假修頓舉行的名次賽中，漢友憑居港外援艾華士造出全隊最高的19分及20個籃板，加上鄺錦昌貢獻16分，助球隊以87比66擊敗全華班的南青。

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