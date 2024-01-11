福建膺女子甲組總冠軍

修頓場館昨晚上演最後兩場香港女子甲組籃球聯賽決賽周賽事，最終頭場福建以81比47擊敗東方，鎖定本季女甲總冠軍寶座。

以第3名完成常規賽的福建於決賽周表現出色，前兩場先後擊敗荃灣和偉邦，因此福建只要是役擊敗東方，就能奪得總冠軍。

福建首節憑任栩燕兩度上籃得手、劉常學3分線外建功，加上趙珈萮遠投近切連得7分，拉開至16比4。東方暫停過後就有鄧凱蓉射入3分球「止血」，但無阻福建以19比9領先。

福建第2節繼續搶攻，任栩燕助攻冼美嘉上籃，楊溢希射入兩球3分球，倪碧賢博得「and 1」助球隊維持雙位數領先。東方負隅頑抗，潘文雅本節末段兩罰全中，但福建在楊溢希及趙珈萮頭兩節各得9分帶領下，成功擴大優勢至37比23完首兩節賽事。

潘文雅下半場初段連入兩球3分，曾經把差距縮窄至10分，但福建有陳偉萍於內線連取4分，劉常學轉身射入中距離更贏得不少掌聲，最終福建以81比47勝出，奪得總冠軍。

男子甲一名次賽今演兩仗 此外，修頓場館今晚會舉行兩場甲一男籃聯賽名次賽，頭場先由漢友對南青（7時開賽），以及尾場建龍飛馬對崇德飛鷹（8時40分開賽）。各支球隊必定出盡渾身解數，力求擺脫降班危機，激戰可期。■鄧文滔報道