體院新掌舵人講目標 蔡玉坤：每屆奧運有牌攞！

由運動員、教練以至進身為壁球總教練，再擔任副院長8年，在體院服務逾25年的Tony，以體院新掌舵人身份與傳媒茶敍，直言今年主要任務是巴黎奧運：「巴黎奧運是很大挑戰，上屆香港獲得史無前例的成績，但今屆沒有了空手道項目，也有部分運動員退役，要爭取佳績有不同難度，但我有個希望，是長遠可以穩定有成績，每屆都有獎牌。」同時，他也提到2025年的全運及2026年的亞運亦是重點目標，並且非常重視梯隊的接軌，希望可以爭取時間追上進度，減低因疫情打擊而出現的斷層情況。