體院新掌舵人講目標 蔡玉坤：每屆奧運有牌攞！
今年元旦正式成為香港體院新院長的蔡玉坤（Tony），上任後首談展望，直言今年最大任務是協助運動員及教練在巴黎奧運爭取佳績，並長遠期望港隊「屆屆有牌袋」。
由運動員、教練以至進身為壁球總教練，再擔任副院長8年，在體院服務逾25年的Tony，以體院新掌舵人身份與傳媒茶敍，直言今年主要任務是巴黎奧運：「巴黎奧運是很大挑戰，上屆香港獲得史無前例的成績，但今屆沒有了空手道項目，也有部分運動員退役，要爭取佳績有不同難度，但我有個希望，是長遠可以穩定有成績，每屆都有獎牌。」同時，他也提到2025年的全運及2026年的亞運亦是重點目標，並且非常重視梯隊的接軌，希望可以爭取時間追上進度，減低因疫情打擊而出現的斷層情況。
新增醫務總監照顧運動員
Tony又指會將體院多年來的成功發展再強化，透露4月會新增醫務總監，將體院的運動醫學及科研等更專業管理，協助運動員及教練更有效地爭取佳績。此外，新建的體育大樓將於7月落成，面積近1萬平方米，屆時醫學及科研部將會移遷入內，而乒乓館及空手道館都會搬到新大樓，舊有的乒乓館則會擴展為劍擊館。
本身是壁球運動員出身的蔡玉坤強調，讓運動員「雙軌發展」都是重點推行，將繼續與本地大學及教育機構合作，讓運動員配合學業，為退役後「第二事業」鋪路。■李芷韻報道
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