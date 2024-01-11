2023嘗遍苦樂 2024誓創驚喜 安永佳奮戰全靠個信字

香港男子足球代表隊近年屢創佳績，先於2022年晉級「亞洲盃」決賽周，又於去年歷史性打入亞運4強，以上兩件港足大事，安永佳（Matt）皆參與其中。他熱切期待代表港隊出戰「亞洲盃」決賽周，盼再度為球迷帶來驚喜。■圖、文：鄧文滔

港足於2023年可謂嘗盡苦與樂，試過友賽10球大破汶萊，卻又於世盃外首圈次回合不敵不丹，幾乎未能晉級，對Matt而言，去年其中一個最難忘的片段，莫過於助港隊先後打敗巴勒斯坦及伊朗，打入亞運4強，他至今回想起8強戰勝伊朗一役，仍相當興奮：「賽前應該冇人估我哋會贏，所以大家好想踢好呢場波證明自己，最後真係贏到伊朗，呢個應該係職業生涯目前為止最大嘅成就。」

「信」安達臣「信」逼搶 Matt又形容這段亞運經歷，使他成長了不少：「呢屆亞運令我明白到，足球場上乜都有機會發生，只要保持信念，隨時可以創造驚喜。」

也許正是一個「信」字，才令港隊渡過一個又一個難關。莊恩安達臣擔任港隊主教練後，一直主打逼搶戰術，惟球隊去年友賽新加坡及柬埔寨等隊伍，俱未能獲勝，但Matt稱從未因此失去信心：「雖然有好幾場都贏唔到，但我哋一直相信呢套戰術係Work㗎，而且依家隊內有好多出色嘅攻擊球員，大家都準備好為香港作貢獻。」

港隊前線過去1年先後有米高、艾華頓、祖連奴和史提芬彭利拿入籍，但Matt反而樂見他們加入港隊後，帶來良性競爭：「隊波有咁多好球員，對大家都係好事，因為我哋要搏盡去爭正選，推動自己做得更好，同埋最緊要係同佢哋夾好啲，畀到威脅對手。」

盡地一煲毋懼對手強悍 亞洲盃決賽周如箭在弦，港隊近期已進入備戰最後階段，Matt形容能夠出戰這項大賽意義深遠，會當作最後一次出戰亞洲盃般，在場上奮戰，即使同組對手有伊朗、阿聯酋及巴勒斯坦，也絕不會放棄：「雖然同組對手好強，但我哋唔會驚㗎，大家已經準備好傾盡所有，即管睇吓到時會攞到咩成績。」