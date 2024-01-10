傷兵陸續康復港隊最後備戰鬥沙特

正在卡塔爾多哈備戰「亞洲盃」決賽周的香港男子足球代表隊，今日將出戰最後一場熱身賽，惡鬥世盃常客沙特阿拉伯。主教練莊恩安達臣賽前透露陣中傷兵情況有所好轉，多名主力可望復出，深信球隊有力抗衡這支亞洲勁旅。（周三晚11時30分閉門作賽）

安帥：要習慣應付強勁對手 早前由阿聯酋轉到「亞洲盃」主辦國卡塔爾繼續集訓的港隊，上周六已在當地展開首課操練，主教練莊恩安達臣接受訪問時，除大讚草地質素良好外，又指環境十分寧靜，有助球員集中備戰。今晚面對世界排名比港隊高94位的沙特，安帥直言十分期待：「好開心可以喺練習賽同一支實力咁強嘅球隊交手，對方陣中有好多具質素球員，我哋要習慣點樣去應對。不過佢哋都有弱點，希望可以嘗試製造到一啲威脅。」

港隊早前經歷傷兵潮，上場對塔吉克的友賽就有茹子楠、胡晉銘、艾里奧及謝家強（Sean）等多名主力缺陣。距離決賽周首場分組賽僅剩5天，安帥喜見隊內傷兵問題有所改善：「昨日操練有25位球員可以出席，只有Sean練唔到，勞烈斯、艾里奧同胡晉銘都冇乜大礙，狀態都唔錯。」

世界排名56位的3屆「亞洲盃」盟主沙特阿拉伯，今次名單所有球員皆來自本土聯賽，除保留部分2022年世盃主力，包括曾對阿根廷轟入靚波，助球隊擊敗對手的中場核心艾達沙尼外，今次同時挑選一批新生代球員。沙特控球在腳踢法鮮明，港隊面對強敵能否貫徹逼搶踢法，值得留意。■林卓臻報道