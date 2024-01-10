滿貫常規賽封王

扣人心弦激戰 2分險勝對手 昨日甲一男籃上演常規賽1哥之戰，吸引大批球迷入場，入座率約七成。最終滿貫以77比75險勝香港東方，贏得此場「全勝對決」，繼銀牌冠軍後再奪常規賽冠軍。■圖/文:余樂詩、鄧文滔

香港東方銀牌決賽以80比90不敵滿貫，今場更受傷兵問題困擾，基拔、徐遠成和胡卓斌均只能在席上觀賽。首節滿貫從外線開火，李琪、蕭瑋耀和吳松峻合轟4記三分球，一度拉開17比6。東方由徐遠征獨取7分，加上卜聿揚在蓋帝斯面前放籃得手，追至僅落後2分，惟滿貫蔡再懃發炮連得7分，再度拉開成26比17。

次節滿貫歐陽維江及蔡再懃連番外線得手，助「綠軍」手握16分優勢。東方未有放棄，麥洛連和徐遠征在顏色地帶追分，再有蘇利文右邊45度轟入三分球，追至5分差距。滿貫之後有方誠義命中「long2」後接應蔡再懃長傳上籃得分，半場領先47比36。

易場後東方展開反擊，卜聿揚放籃後再一記反手上籃，梁嘉顯亦「解鎖」狂轟3球三分球，終於反超前。卜聿揚愈戰愈勇，大力入樽贏得全場掌聲，滿貫憑蓋帝斯單節10分未致被拉開，完此節東方以62比61稍微領先。第4節惠龍兒和吳松峻先後發威，前者面對夾擊仍上籃得手，後者則轟入三分球及偷球製造反擊，滿貫再領先70比64。東方沉着應戰，卜聿揚與蘇利文發炮，超前71比70，最後3分鐘兩軍大部分時間維持1分差距，最後9秒惠龍兒博得罰球，他兩罰中一，最終滿貫以77比75險勝。

蔡再懃：季後賽先最重要 是役為滿貫攻入18分的蔡再懃，賽後直言球會緊記上季季後賽的教訓，表示總冠軍才是終極目標。滿貫上季季賽後4強正正被香港東方淘汰，緣盡總決賽，蔡再懃坦言就算常規賽封王，都不能自滿：「我們的目標絕不止於此，季後賽才是最重要的舞台，今季在新教練領導下，加上陣容完整，深信可以取得佳績，現時要集中為4強作部署。」