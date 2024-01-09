跟隨港隊挑戰重重難關 陳肇鈞：亞洲盃Show Time！

卡塔爾「亞洲盃」決賽周開幕在即，港隊相隔56年再登上大舞台，作為外圍賽晉級功臣之一的陳肇鈞（Philip），今季重返大埔表現搶鏡，如願入選港隊決選登上前往多哈的班機。作為今屆賽事世界排名最低的球隊，港隊勢將面對重重難關，被視為進攻重心之一的Philip，認為壓力不在港隊，只希望在決賽周勇於表現自己，回饋球迷支持。

年輕時曾遠赴巴西學法，生涯初期也曾奪得最佳青年球員，然而Philip的港隊之路並不平坦。2019年27歲的Philip首次為大港腳披甲，直至2022年才迎來代表隊處子球，外人看來這一切可能來得很遲，對此Philip表示：「遲嚟總好過冇到，以前可能冇發揮出自己嘅天分或潛力，浪費咗幾年時間，一年踢得一兩場好波，係唔足以入選港隊，加上當時有啲固執唔肯跳出去，做唔到就冇得怪人，嚟緊最緊要係幫到港隊。」

招牌慶祝動作有寓意 今季重披大埔戰衣的Philip，以主力身份交出亮麗表現，「綠戰士」在踏入2024年前6場聯賽取4勝2負佳績，其中Philip多次挺身而出成為搶分功臣，先後在對東方、標準流浪、冠忠南區及理文的4場聯賽均有波入，當中不乏致勝入球，為球隊佔據積分榜前列位置。手槍手勢指向自己，成為今季Philip的招牌慶祝動作，他解釋是提醒自己要不斷進步：「我相信唯一可以殺死我嘅人，係得自己，而唔係任何其他人。」

港隊2022年於「亞洲盃」外圍賽第3圈遠赴印度作賽，疫情令該次征途更具挑戰，有份在陣的Philip依然記憶猶新：「我哋去之前係做足防疫措施，但當地對防疫完全鬆懈，記得第二場我入到波，當時已經好唔舒服，但都冇諗咁多，返到酒店都暈咗，當時好多球員染疫後，連落床都有問題，可想而知仲要踢波係幾難。」用「生命值」換來大港腳生涯的首個入球，兼協助港隊再奪「亞洲盃」決賽周資格，Philip對此成就倍感驕傲：「意義係特別大，因為幫到港隊做到咁多年嚟都做唔到嘅嘢，成個過程係好好嘅回憶。」

欣賞安達臣爭勝信念 港隊在主帥莊恩安達臣帶領下，建立了鮮明的逼搶踢法，Philip承認最初也需時適應：「安帥嘅逼搶踢法，要求我哋喺最短時間內可以起到腳，換言之係冇得上腳或貪波，一開始都需要啲時間去習慣。」比起技巧戰術，Philip更欣賞安帥激勵球員的方式：「無論對咩對手，佢都好有信心，佢會鼓勵所有球員交出自己最好嘅一面，將目標定得高啲，呢種信念我都幾欣賞。」即將踏上「亞洲盃」決賽周舞台，面對一眾世界排名更高的對手，Philip特別分享賽前心態：「今次雖然係大賽，但壓力唔喺我哋度，除咗做好教練要求，最緊要係落到場表現自己，同隊友一齊踢出好睇嘅比賽，畀球迷一個交代。」

圖、文：林卓臻