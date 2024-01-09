車神之女自家大宅辦婚禮

德國經典車神舒密加自「滑雪意外」至今已10年，頭部嚴重受創的他一直隱居養病，外界難以知悉他的狀況。惟近日車神家族傳出喜事，舒密加的女兒Gina和男友準備拉埋天窗，更決定將婚禮安排於舒密加的馬略卡島大宅舉行，外界揣測此舉可能是家人希望車神能「參與」更多女兒的終身大事。

疑方便舒密加親身「參與」 26歲的Gina將與大她一歲的男友Lain Bethke，於今年夏天共諧連理，德國傳媒爆料指，一對新人聘請了德國策劃師籌備婚禮，包括安排現場樂隊演奏婚禮樂章，而男賓客更被通知需穿西裝赴會，但因天氣較熱而毋須一定結領帶，可見主人家的細心周到。

本月3日是舒密加的55歲生辰，一對子女米克及Gina都有在社交網貼出與爸爸的舊照，說生日快樂及愛他。而拉夫舒密加亦向《圖片報》表示意外發生逆轉了哥哥的生命，「幸好現代醫學能做一些事情。」有指舒麥加自從搬到西班牙馬略卡豪宅後，一直在內休養，極少人能接觸到他，據悉他只可用眼神溝通，不能說話。