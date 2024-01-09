回巢標準流浪歐冲：比賽意欲更強

同日援合作更易融入

現年34歲的歐陽耀冲，2019/20年球季曾短暫效力標準流浪，之後便展開3年日本外流之旅，他表示此刻心態較以往有所不同：「一定同上次效力標準流浪有分別，尤其爭取比賽機會嘅意欲更強。」此外，「歐冲」又提到今次選擇回歸流浪的原因：「流浪陣中有幾位日本球員在陣，而我知道日本球員踢法、習慣佢哋比賽速率。加上呢度本地球員都有一定質素，我會比較易融入其中，大家能夠合拍自然就踢得開心。」