回巢標準流浪歐冲：比賽意欲更強
標準流浪宣布早前以「特邀球員」身份，出戰「香港超級聯賽會盃」的中場歐陽耀冲，昨日終簽妥合約，正式重返球隊。「歐冲」表示今次回巢，爭取比賽機會的意欲會更強。
同日援合作更易融入
現年34歲的歐陽耀冲，2019/20年球季曾短暫效力標準流浪，之後便展開3年日本外流之旅，他表示此刻心態較以往有所不同：「一定同上次效力標準流浪有分別，尤其爭取比賽機會嘅意欲更強。」此外，「歐冲」又提到今次選擇回歸流浪的原因：「流浪陣中有幾位日本球員在陣，而我知道日本球員踢法、習慣佢哋比賽速率。加上呢度本地球員都有一定質素，我會比較易融入其中，大家能夠合拍自然就踢得開心。」
「歐冲」續指在日本外流期間，體驗到當地足球水平之高的其中一項原因在於速率，希望今次回流能令後輩明白，只要肯努力就可以做得到：「即使到我呢個年紀，都可以做到一定程度嘅壓迫同反搶，呢樣亦係我去日本之後嘅改變，相信青年球員肯發憤，一樣冇問題。」
林卓臻報道
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