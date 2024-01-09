肌肉撕裂棄戰澳網 拿度：會盡快同大家見面

擁有22項大滿貫冠軍的拿度，去年初因傷休養近一年後，上周復出在布里斯班的ATP 250賽事爭逐，最終8強止步；拿度當時已透露感到身體有點問題，要進行檢查，時隔兩天後他在社交平台宣布退出澳網決定。這位37歲的西班牙天王復出僅打了3場比賽，再度「離場」。

1999年後首次澳網冇2R

據拿度在社交平台留言透露，他打完布里斯班最後一仗後肌肉感到不適，經檢查後證實肌肉有輕微撕裂，雖然不是觸傷舊患，但都難以應付5盤3勝制的賽事，因此決定先回西班牙養傷。這位「22貫」名將坦言未能出戰澳網感到遺憾︰「為了這次復出，我過去一年付出了很大的努力，目標是3個月內達到最佳狀態……雖然未能在墨爾本球迷前比賽，但情況不是太差，我們對本季接下來的計劃仍然保持積極心態，希望盡快跟大家再見面。」值得一提，隨着拿度宣布退賽，這也是自1999年後澳網首次沒有「2R」拿度或費達拿的參與。