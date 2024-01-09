港台電視32 x on.cc東網同步直播 常規賽冠軍爭霸戰 香港東方滿貫矛盾對決

香港東方 麥洛連（藍衫）

甲一男籃聯賽今晚上演精彩大戰，由兩支全勝軍香港東方激戰滿貫，兩隊自銀牌決賽後再次交手，勝者將以常規賽冠軍姿態打入季後賽。這場聯盟最強防守球隊與最強攻力球隊大戰，值得入場支持！（港台電視32及on.cc東網周二晚7時直播）

今場有不少焦點，首先這將是一場攻守大戰。連計銀牌，滿貫今季未逢敵手，常規賽至今平均每場取得96.8分，為聯盟之冠。至於香港東方，在新帥巴拿莫域領軍下，防守力則是聯盟最強，平均每場失分僅57.8分。香港東方隊長陳兆榮表示：「我們防守需要更加集中，尤其是轉換防守及保護防守籃板上，因為他們有3分1的分數都是靠這兩個方法取得。如何控制整場比賽節奏也會是勝敗關鍵，而這個都會是我的目標。」

巨人蓋帝斯火併「藍軍雙塔」 回顧去年9月銀牌決賽，滿貫加時下以90比80擊敗香港東方，奪得隊史甲一首冠。該戰滿貫射手李琪轟入全場最高28分，美國籍中鋒蓋帝斯則獲26分，如今滿貫加入中鋒惠龍兒和後衞吳松峻，戰力進一步提升，香港東方得分主力基拔今場仍上陣成疑，其他球員亦有不少傷患在身，陳兆榮表示：「傷兵對攻防兩端都有一定的負面影響，但相信每一位隊友都會行多一步，力爭勝利。」

香港代表隊首席中鋒惠龍兒加盟滿貫後，令這場「巨人大戰」更有睇頭。滿貫得分點眾多，尤以美國籍中鋒蓋帝斯表現最為突出，近3戰他上陣時間增多，對康仁福建、永倫和南華平均豪取31分、18.3籃板，在內線威脅甚大，往往引來對手夾擊。滿貫和東方同樣擁有身高逾2米的「雙塔」坐鎮，到底東方的麥洛連和港隊新進中鋒卜聿揚經過大半季磨練後，能否限制蓋帝斯和惠龍兒，成為今場焦點之一。

吳松峻期待首次倒戈 另外，這將是滿貫控衞吳松峻重返甲一後，首次倒戈上陣，他表示期待：「我認為今場是季後賽前的一場期中考試，讓我們清楚自己的真正實力到哪裏，比併大家對勝利的決心。對舊隊友感覺不大，他們好清楚我是對任何球隊都會盡全力的球員，現時我只會想自己可以做些甚麼幫滿貫達到今年的目標（冠軍）。」

香港東方 陳兆榮 滿貫 蓋帝斯（左） 香港東方 梁嘉顯（藍衫） 滿貫 蔡再懃 滿貫 惠龍兒