友賽邁亞密港超11隊都有份

明加索夫安尼亞上榜

今次初選名單陣容鼎盛，有多位港超頂級外援球員，包括上季香港足球先生傑志的明加索夫、理文「孖寶」安尼亞與保利臣、標準流浪中場神田夢實以及東方中場馬高斯等。此外13名出戰「亞洲盃」決賽周的港隊球員，包括葉鴻輝、謝家榮、李毅凱、陳晉一、林衍廷、陳俊樂、黃威、胡晉銘、陳肇鈞、孫銘謙、祖連奴、史提芬彭利拿及艾華頓，均在名單當中。惟「亞洲盃」決賽周由2024年1月12日至2月10日，與這場表演賽「撞期」，幾位港隊球員能否出戰，值得關注。