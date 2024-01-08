友賽邁亞密港超11隊都有份
美職國際邁亞密2月4日將與港聯假大球場踢表演賽，足總昨日公布40人港聯初選名單，11支港超球隊皆有球員入選。
明加索夫安尼亞上榜
今次初選名單陣容鼎盛，有多位港超頂級外援球員，包括上季香港足球先生傑志的明加索夫、理文「孖寶」安尼亞與保利臣、標準流浪中場神田夢實以及東方中場馬高斯等。此外13名出戰「亞洲盃」決賽周的港隊球員，包括葉鴻輝、謝家榮、李毅凱、陳晉一、林衍廷、陳俊樂、黃威、胡晉銘、陳肇鈞、孫銘謙、祖連奴、史提芬彭利拿及艾華頓，均在名單當中。惟「亞洲盃」決賽周由2024年1月12日至2月10日，與這場表演賽「撞期」，幾位港隊球員能否出戰，值得關注。
港聯40人初選名單
門將：葉鴻輝（東方）、龐焯熙（晉峰）、謝家榮（大埔）
後衞：金旻奎、李毅凱（標準流浪）、賀爾、丹尼爾、柳志成、黃梓浩（東方）、周子謙（港會）、陳晉一（傑志）、川瀨浩太（冠忠南區）、荷西安祖、杜度、徐宏傑（理文）
中場：神田夢實、林衍廷（標準流浪）、馬高斯（東方）、基爾頓、查理史葛、恩查、米基爾、陳俊樂（傑志）、保利臣、黃威、胡晉銘（理文）、顏卓彬（深水埗）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：伊巴謙（標準流浪）、林樂勤（均業北區）、巴科爾、孫銘謙（東方）、林學曦（香港 U23）、明加索夫、祖連奴（傑志）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓、安尼亞、基華尼頓（理文）
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