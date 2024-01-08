省港盃復辦港隊先主後客

第42屆省港盃正式復辦，港隊將於1月31日及2月7日，以先主後客形式出戰兩回合賽事，力爭3連霸。足總昨日公布29人初選名單，惟未有透露主教練人選。

1‧31踢首回合力爭3連霸

省港盃因疫情停辦4年，上屆2019年在郭嘉諾（圖）領軍下，港隊以5比2擊敗廣東隊達成兩連霸。今屆賽事港隊先於1月31日晚上8時在旺角大球場出戰首回合，次回合於7日後在越秀山體育場上演。港隊初選名單中，除12名正隨港隊出戰「亞洲盃」成員外，亦不乏吳宇曦及周子謙等小將。