省港盃復辦港隊先主後客
第42屆省港盃正式復辦，港隊將於1月31日及2月7日，以先主後客形式出戰兩回合賽事，力爭3連霸。足總昨日公布29人初選名單，惟未有透露主教練人選。
1‧31踢首回合力爭3連霸
省港盃因疫情停辦4年，上屆2019年在郭嘉諾（圖）領軍下，港隊以5比2擊敗廣東隊達成兩連霸。今屆賽事港隊先於1月31日晚上8時在旺角大球場出戰首回合，次回合於7日後在越秀山體育場上演。港隊初選名單中，除12名正隨港隊出戰「亞洲盃」成員外，亦不乏吳宇曦及周子謙等小將。
港隊29人初選名單
門將：雲天樂（香港 U23）、伍瑋謙（冠忠南區）、龐焯熙（晉峰）、謝家榮（大埔）
後衞：李毅凱（標準流浪）、葉卓文（均業北區）、孫銘謙（東方）、曾以行（香港U23）、周子謙（港會）、陳晉一、周緣德（傑志）、陳凱柏（冠忠南區）、 余煒廉（理文）
中場：林衍廷（標準流浪）、林樂勤（均業北區）、余在言（東方）、鄭進泓（香港U23）、簡嘉亨（港會）、趙聡悟（冠忠南區）、張憙延、胡晉銘（理文）
前鋒：劉智樂（標準流浪）、馬希偉、吳宇曦、黃皓雋（東方）、劉家喬（香港 U23）、馬斐、潘沛軒（傑志）、史提芬彭利拿（冠忠南區）
李浚湣報道
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