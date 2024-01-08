港隊抵多哈展首操茹子楠：場地完美

「亞洲盃」決賽周舉行在即，港隊上周五晚已由阿聯酋轉抵卡塔爾多哈，並在上周六展開首課操練。後衞茹子楠（圖）收操後接受訪問，透露腳傷逐漸好轉，又大讚當地球場及設備十分完美。

港隊抵達卡塔爾後旋即作最後備戰，當中因傷缺陣上場對塔吉克友賽的「茹子」，上周六亦重投訓練，他接受本報記者訪問表示：「早幾日仲喺健身室做復康訓練，啱啱可以落番球場，狀態點都有影響，惟有勤力啲操，慢慢嚟。」「茹子」又對當地球場及設施讚不絕口，直言不需要太多時間適應：「多哈嘅天氣幾舒服，場地直頭完美，設備同更衣室都高質好多。酒店又有自己餐廳，提供嘅飲食好健康，仲可以隨時落去食嘢。」

受熱烈歡迎「好有Feel」 另外，港隊早前抵達多哈後受到熱烈歡迎，下榻酒店更播放《黃金入球》，並有多名職員揮動區旗歡迎球員，對此「茹子」十分驚訝：「人生26年第一次受到咁熱烈歡迎，行出機艙一刻已經好多人影住，最難忘係落穿梭巴士入酒店一刻，好似已經贏咗波咁，好有Feel。」

李浚湣報道