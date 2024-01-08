調動收奇效後備林樂勤起孖 均業北區3:1反勝理文

昨日「賽馬會菁英盃」連場激戰，其中北區運動場B組賽事，均業北區與理文正面交鋒。最終北區憑林樂勤梅開二度，加上肯迪建功，以3比1反勝「黃黑兵團」，全取3分保出線機會。

北區是役派出張桂華把關，柏度及葉卓文鎮守中路，劉君正負責中場掃蕩，前線三叉戟為羅港威、黃偉國及朱偉均；至於理文由基華尼頓和羅焯熙於兩側創造攻勢，為保連奴輸送彈藥。開賽僅4分鐘北區幾乎領先，黃偉國接應右路傳中，近門施展頭槌，被潘尚希救出。形勢較被動的理文，到24分鐘反而先開紀錄，羅焯熙罰球斬入禁區，保連奴混戰中掃入，理文半場領先1比0。

換邊後理文換入安尼亞及亞哥斯達，惟65分鐘遭北區追平，後備入替的馬圖斯起腳，省中理文球員，肯迪加一腳射成1比1。北區得勢不饒人，76分鐘調入林樂勤及戴子軒，2分鐘後收到奇效，戴子軒送出直線，黃偉國傳入中間，林樂勤門前撞入，北區反超前2比1，補時階段林樂勤射入罰球「埋齋」，北區以3比1擊敗對手。

梁志榮：爭出線言之尚早 北區下半場調入林樂勤及戴子軒，球隊隨即反勝，主教練梁志榮樂見本季多次調動都收到效果：「我唔敢講呢個係『神調動』，作為教練要確保後備入替嘅球員，知道點先幫到球隊，希望大家繼續努力。」北區是役全取3分後，分組賽3戰未嘗一敗，不過「細榮」指爭取出線言之尚早：「傑志同標準流浪實力好強，晉峰之後都有新外援加盟，嚟緊場場都難踢，做好自己先。」

圖、文：鄧文滔