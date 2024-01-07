體育

拿度未確定出戰澳網

（Getty Images圖片） （Getty Images圖片）
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西班牙球王拿度復出後，於首項比賽布里斯班網賽8強面對澳洲球手湯臣，拿度負盤數1比2出局，更令球迷擔憂的是，他在決勝盤曾提出醫療暫停（圖），似乎仍未走出傷患陰霾。對於還有9日就上演的澳網，這位22項大滿貫得主坦言無法「100％確定」出戰。
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