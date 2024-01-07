1月7日(日)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月07日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
拿度未確定出戰澳網
（Getty Images圖片）
西班牙球王拿度復出後，於首項比賽布里斯班網賽8強面對澳洲球手湯臣，拿度負盤數1比2出局，更令球迷擔憂的是，他在決勝盤曾提出醫療暫停（圖），似乎仍未走出傷患陰霾。對於還有9日就上演的澳網，這位22項大滿貫得主坦言無法「100％確定」出戰。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240107-0107_00286_048/拿度未確定出戰澳網
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc