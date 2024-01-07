體育

本田真凜落實季後退役

日本「冰上精靈」花滑名將本田真凜，踏入新一年即拋出震撼彈，上周五透過經理人公司宣布，將於本賽季後退役。22歲的本田真凜曾贏得世青賽女子單人滑金牌，然而轉到成人組後成績一直未如理想，隨後也受到右骨盆傷勢影響，始終未能重拾狀態。
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