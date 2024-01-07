魯列夫反勝商竣程闖決賽
「中銀香港網球公開賽2024」昨日上演男單4強大戰，世界排名第5，賽事頭號魯列夫迎戰中國18歲新星商竣程，結果魯列夫以盤數2比1擊敗對手，躋身今日決賽。
商竣程晉級過程先後淘汰迪亞里、雲迪桑普以及世界排名第10的泰科爾，日前更喜獲澳網外卡資格。這位中國新星首盤先聲奪人，打破對手發球局領先2比0，其後他多次美妙擊球，贏取不少球迷掌聲。魯列夫落後下愈打愈急，一次擊球落網後，盛怒下用球拍拍打左膝，結果商竣程首盤贏6比4。
次盤魯列夫傾力反撲，第2局即「破發」成功，商竣程在落後0比3時要求醫療暫停，惟之後失誤漸多，第一發球得分率僅43%，結果被魯列夫以6比2追平盤數。
今日與胡梳禾利爭冠
決勝盤雙方頭7局皆順利「保發」，第8局商竣程發球出現雙錯誤，魯列夫「破發」送出「Love Game」，領先局數5比3。這位頭號種子未有讓勝利溜走，開出兩記Ace球後再贏盤數6比3，反勝商竣程打入決賽，今日將與芬蘭好手胡梳禾利爭冠。■圖、文：鄧文滔
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