魯列夫反勝商竣程闖決賽

商竣程晉級過程先後淘汰迪亞里、雲迪桑普以及世界排名第10的泰科爾，日前更喜獲澳網外卡資格。這位中國新星首盤先聲奪人，打破對手發球局領先2比0，其後他多次美妙擊球，贏取不少球迷掌聲。魯列夫落後下愈打愈急，一次擊球落網後，盛怒下用球拍拍打左膝，結果商竣程首盤贏6比4。