港會遇香港U23火力大比併
今日「菁英盃」尾場於香港足球會足球場上演，A組港會與香港U23正面交鋒。港會近3場狂轟8球，香港U23上場大勝5球亦不甘示威，兩軍火力全開，隨時合演入球騷。（周日下午4時30分開賽）
東尼咸美頓預計戰況緊湊
兩隊本季聯賽首循環踢和1比1，今日於「菁英盃」再度碰頭，港會主教練東尼咸美頓（Tony）認為己隊眾將腳風甚順，但對手表現亦愈見成熟，相信是役戰況會非常緊湊：「香港U23贏咗深水埗之後，信心應該強咗唔少，但我哋近3場都入咗8粒，上場仲同冠忠南區打和，證明球隊唔驚任何對手。」Tony又透露江展民、播磨浩謙及蕭嘉明已經離隊，會尋找新球員補充實力。
香港U23上場「菁英盃」大炒深水埗5比0，主教練司徒文俊形容有助備戰今仗：「港會同深水埗踢法接近，同樣有身體質素好強嘅球員，上場我哋贏波，對增加球員信心好重要。」「司徒Sir」指近日刻意加強防守死球的訓練，加上平時在仿真草球場練習，就算來到港會場適應不成問題，軍情方面劉家喬可重返大軍名單。
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