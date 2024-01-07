港會遇香港U23火力大比併

東尼咸美頓預計戰況緊湊

兩隊本季聯賽首循環踢和1比1，今日於「菁英盃」再度碰頭，港會主教練東尼咸美頓（Tony）認為己隊眾將腳風甚順，但對手表現亦愈見成熟，相信是役戰況會非常緊湊：「香港U23贏咗深水埗之後，信心應該強咗唔少，但我哋近3場都入咗8粒，上場仲同冠忠南區打和，證明球隊唔驚任何對手。」Tony又透露江展民、播磨浩謙及蕭嘉明已經離隊，會尋找新球員補充實力。