標準流浪晉峰蓄銳鍊過

今日「菁英盃」另一場B組賽事，標準流浪於九龍灣公園硬撼晉峰。小組不敗之師流浪，為保榜首優勢絕不留手，「粉紅軍團」剛勇挫勁旅理文開齋，力求出線同樣戰意十足，搶分大戰一觸即發！（周日下午3時開賽）

流浪剛於「香港超級聯賽會盃」季軍戰擊敗東方，成功取得2024年首勝，更有金旻奎傷愈復出，這名南韓後衞指比賽不算太激烈，有助自己找回比賽感覺，同時向球迷大派定心丸，強調傷勢已無大礙：「之前抖咗兩星期，復操3日後就踢季軍戰，能夠踢足成場，應該冇乜事，嚟緊目標係提升狀態。」球隊早前與馬相訓、朴鍾範及基奧雲尼提早終止合約，前鋒伊巴謙亦上陣成疑。

晉峰上仗以2比1險勝理文，獲得小組首勝，目前僅落後流浪4分，總教練何信賢指球隊信心十足，盼能再下一城，嘗試爭取出線：「都想喺盃賽有啲成績，如果今場贏埋仲有價講，流浪冇咗兩個後衞點都有影響，我哋速度上會有啲甜頭，不過佢哋進攻係強嘅，防守都要集中啲。」陣容方面，「何Sir」透露已簽入兩名南韓籍及一名美裔日本籍中後場球員，惟目前仍在辦理工作簽證，今場未能趕及披甲。