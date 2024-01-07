on.cc東網直播 賽馬會菁英盃搶分騷 均業北區理文旗鼓相當

均業北區前鋒 羅港威（紅衫）

今日「賽馬會菁英盃」安排多場好戲，其中北區運動場B組賽事，均業北區火併理文。首循環曾逼和理文的北區，已證明有本錢與強敵周旋，今日勢力爭2024年首勝；「黃黑軍團」亦希望打開分組賽勝利之門，精彩大戰一觸即發。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

北區上周日對大埔的聯賽改期，休戰了整整兩星期，主教練梁志榮盼能讓球員稍作休息，又指平日訓練未有減低強度，眾將狀態可望維持。北區剛在聯賽僅負冠忠南區，今日轉戰「菁英盃」面對陣容不整的理文，「細榮」表示會力爭重返勝軌：「理文雖然喺呢項賽事成績暫時唔係太好，又有幾名主力代表香港隊而缺陣，但佢哋夠晒球員，整體實力亦喺我哋之上，不過我哋都有信心贏波。」

羅港威盼繼續有貢獻 「細榮」又透露上場撞傷頭部，提早退下火線的葉卓文已沒有大礙，另外球隊現階段暫未有增兵計劃。至於上場有份建功的羅港威，希望繼續為球隊貢獻：「入到波當然開心，自己喺訓練時都感到狀態不斷提升，希望保持好表現。」

理文在元旦日的「香港超級聯賽會盃」決賽互射12碼不敵傑志，當然希望能及時反彈。作為上季「菁英盃」決賽分子的「黃黑軍團」，今季分組賽4戰僅獲1和3負，包括去年10月遭北區逼和1比1，為爭取首勝自必加倍努力。理文除了有4位主力隨港隊備戰「亞洲盃」外，保利臣今場亦要停賽只能作壁上觀，好消息是早前傷及頭部的羅焯熙，是役有望復出。

U22黃朗嘉：要小心林樂勤 今季首次獲提拔至理文一隊的U22小將黃朗嘉，上場「菁英盃」對晉峰後備入替完成處子騷，他形容是「一圓多年夢想」，並感謝教練給予機會。今日面對北區，他表示要特別提防林樂勤：「佢喺北區進攻同防守都好重要，一定要嘜實佢。」