生涯首挫Top 10商竣程勇闖4強

「中銀香港網球公開賽2024」昨日上演男單8強大戰，中國18歲新星商竣程延續「神奇之旅」，直落兩盤6比4及6比4，淘汰世界排名第10、賽事3號種子美國球手泰科爾，打入4強。商竣程職業生涯首挫Top 10球手，賽後他直言打出生涯代表作，感謝香港球迷的支持。

直落兩盤淘汰泰科爾 泰科爾來頭不少，2022年打進美網4強，去年美網亦闖入8強。至於下個月才19歲的商竣程現時世界排名149，以外卡身份出戰香港站的他狀態大勇，之前接連擊敗兩位Top 50球手，生涯首闖巡迴賽男單8強，突出表現更令他獲得澳網外卡資格。兩人世界排名雖有差距，但商竣程表現進取，首盤第5局成功「破發」，以6比4先下一城，次盤商竣程愈戰愈勇，再於第5局「破發」得手，之後第8局送出「Love Game」，再贏6比4，職業生涯首勝排名前10球手。

完場一刻商竣程攤開雙手，展現難以置信的表情，賽後他以英文大談感受：「之前兩次對泰科爾都輸，今次調整心態作戰，打出生涯表現最佳的一場比賽。」然後用普通話答謝球迷：「這3場比賽都很艱難，特別是前兩場，感謝你們，沒有你們的支持我可能不會在這裏。」圖、文：余樂詩