5人上雙永倫破百大勝晉裕

昨日甲一男籃頭場由晉裕硬撼永倫，最終有5人得分上雙，包括泰那攻入全場最高18分的「黃金戰士」，全場轟入15記三分球下，大勝對手108比59。永倫獲勝後以7勝2負完成常規賽，晉裕戰績則為4勝5負。

永倫賽前鎖定以第3名完成常規賽，晉裕則希望力保附加賽席位，惟「黃金戰士」依然戰意十足，首節開賽不足2分鐘，就憑柏斯、泰那與周迎堅合力打出10比0攻勢，逼使晉裕叫暫停。晉裕形勢未見起色，韓天次助攻泰那射入3分球後，再搏得「and 1」，加上文俊浩又添4個3分球，永倫首節已遙遙領先33比14。次節永倫未有留手，陳可鈐連得7分，柏斯射入中距離，韓天次亦於外線「發炮」，拉開超過30分差距。晉裕苦苦支撐，劉子禮、何俊杰及鄧力加先後得分，惟半場仍落後29比58。

漢友負康仁福建無緣附加賽 「黃金戰士」第3節早段又打出一段11比5攻勢，晉裕艾勤妙傳予林萬進上籃，轉眼泰那回敬一球中距離，永倫拉開79比36。眼見差距太大，兩隊均收起外援以「全華班」落場，第4節形勢未變，隨着蘇恩樂於3分線外開齋後，代表永倫12位註冊落場球員皆有得分，最終永倫以108比59大破晉裕，以漂亮勝仗完成今季常規賽。

同日尾場搶前6關鍵戰，結果漢友以68比90不敵康仁福建，未能取得附加賽席位，要轉戰名次賽，反觀福建以第5名完成常規賽。圖、文：鄧文滔