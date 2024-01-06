港隊友賽僅負塔吉克 安帥：表現算唔錯

正於阿聯酋阿布扎比備戰「亞洲盃」決賽周的港隊，周四與塔吉克進行閉門友賽，結果港隊在先落後情況下，一度憑艾華頓的入球追和，但最終仍以1比2不敵對手。

上場友賽擊敗中國的港隊，今場正選作出8個調動，葉鴻輝把守大門，李毅凱夥拍周緣德鎮守中路，林衍廷、陳俊樂及陳肇鈞組成3人中場，艾華頓與潘沛軒負責側擊，支援前鋒史提芬彭利拿。

艾華頓一度為球隊扳平 開賽25分鐘，世界排名高44位的塔吉克憑蘇洛夫先拔頭籌，8分鐘後艾華頓為港隊半場扳平。換邊後港隊換入余在言及安永佳，惟51分鐘遭塔吉克的沙美耶夫射成2比1，港隊隨後換入米高、陳晉一、張憙延及鞠盈智，但雙方未有再添入球，港隊以1比2告負。

賽後港隊主教練莊恩安達臣未對落敗感失望：「比賽中好多時候我哋都踢得唔錯，對手主教練都話我哋好具侵略性，雖然兩個失波可能失得太易，但我對球隊整體表現唔算太失望。」

安帥同時指球隊換邊後表現有所下滑：「下半場我哋作出唔少換人，球員未去到最佳狀態，但踢友賽就係要令球員適應高強度比賽。」他透露個別後防球員仍有傷在身，寄望他們及早康復：「下場友賽對沙特阿拉伯，我想派出最強陣容。」港隊昨日啟程前往卡塔爾多哈，備戰下周三（10日）與沙特「拍跳」。林卓臻報道