東方 深水埗搶分有惡鬥

東方翼鋒 柏拔

今日「賽馬會菁英盃」另一場A組對決，東方於九龍灣公園鬥深水埗。要鞏固前列位置，力爭出線的東方，失分空間已不多；上仗慘敗的深水埗亦急求反彈，激戰可期。（周六下午3時開賽）

盧比度：唔會輕視對手 東方在過去兩場「香港超級聯賽會盃」起用大量年輕球員，令馬高斯同巴科爾等主力獲足夠休息，惟主教練盧比度（Chino）強調球隊沒有本錢輕視任何對手：「深水埗近期實力係有增強，變得好有威脅，喺九龍灣咁難踢嘅球場比賽，咩事都會發生，唔可以鬆懈。」東方賽前宣布兩位「聯賽會盃」特邀球員于楊及巴拉克，已正式加盟球會，至於葉鴻輝、高素巴耶夫、孫銘謙及余在言正隨各自代表隊備戰「亞洲盃」，今場繼續缺陣。

深水埗上場以0比5慘敗予香港U23，主教練陳浩然表示是役陣容會作調整：「之前接手後都冇乜空間去試陣，近幾場『菁英盃』終於有機會，依家我更加了解班球員嘅特性，嚟緊會用狀態更好及更適合戰術嘅球員。」深水埗今季曾於聯賽以1比2僅負東方，陳浩然認為今場形勢有所不同，希望U22球員吸收經驗。近兩場因傷缺陣的雲尼馬高域，陳浩然指要觀察其訓練情況，才決定是否讓他復出。

深水埗翼衞 波比（右）