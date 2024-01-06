on.cc東網直播賽馬會菁英盃地區打吡 冠忠南區 大埔新兵搏甩髀

冠忠南區隊長 佐佐木周

今季「賽馬會菁英盃」今日首次來到香港仔運動場，A組冠忠南區與大埔合演地區打吡。南區為追趕前列球隊，必定希望延續今季賽事不敗走勢，榜首大埔為鞏固優勢，不會束手就擒，兩軍近日同樣有新兵加盟，力爭表現下隨時有意想不到演出。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

南區上場分組賽與港會踢成平手，暫時於小組錄得1勝2和，主教練楊正光直指球隊要出線，餘下賽事不容再失，但他認為大埔實力完整，盼望至少保住不敗：「雖然謝家榮同陳肇鈞去咗踢港隊，但我覺得大埔戰力唔會差好多，所以今日一定難踢，起碼唔好輸先，之後幾場先搏過爭出線。」去季效力澳門聯賽的巴西前鋒積遜可以候命，令鋒線調動更為靈活。

陳潤潼：係時候靠自己 陳潤潼是役有望擔正扼守後防，他對有機會與卡朗及雷仙奴等外援交手感興奮：「馬卡雷拿、雷仙奴同卡朗都勁有威脅，我哋要小心部署，好期待同佢哋鍊過。」「阿潼」又提到史提芬彭利拿、鞠盈智及伍瑋謙皆要代表「大港腳」出戰「亞洲盃」，年輕球員要挺身而出：「我哋好多時靠『肥彭』同『阿智』入波，冇咗佢哋點都有影響，希望大家爭氣啲，幫球隊贏波。」

大埔上場以2比2逼和東方後，以13分續排A組榜首。「綠戰士」今季於聯賽曾擊敗南區，不過在「賽馬會菁英盃」則是首次交手，主教練李志堅直指南區是分組賽主要競爭對手：「要去到香港仔比賽，肯定係難踢，雙方都有幾位主力去咗踢港隊，希望我哋班球員心態同狀態方面有所提升。」新加盟球隊的比迪高及黃偉駿，是役都有機會演地標戰。

張力行盼搶得先機 踏入新一年，U22中場張力行希望爭取更多上陣機會：「喺傳球視野同選擇方面要再做好啲，畀教練見到自己係有進步。」「力行」同樣視南區為爭出線主要勁敵，承認今場會遇上挑戰：「我哋一定要比對手更快入局，希望搶得先機，咁就會好踢好多。」

冠忠南區右閘 陳潤潼 大埔中場 王顯琛 大埔中堅 馬高斯山度士