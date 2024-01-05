與拿度對練谷狀態 19歲費爾斯躋身8強

昨日「中銀香港網球公開賽2024」續演男單16強賽事，年僅19歲的法國超新星費爾斯以直落兩盤7比5、7比5擊敗瑞士的侯素拿晉級，下場將會與頭號種子、世界排名第5的魯列夫正面交鋒。

年僅19歲的法國新星費爾斯世界排名位列第36，為20歲以下排名最高的球手。上月中這位法國天才球手更獲巨星拿度邀請，一起於位於科威特的拿度網球學校訓練一周。費爾斯32強以6比3、4比6及6比1擊敗克羅地亞球手高祖晉級，昨於16強迎來資格賽晉級的瑞士球手侯素拿，最終費爾斯花兩個小時，以7比5、7比5險勝。

下圈硬撼魯列夫 費爾斯首盤落後2比5下，連贏7局反勝，賽後他大讚侯素拿給他很大挑戰：「他的發球幾乎要把我殺死，但很開心新一年能以勝利開始，季前我準備了很多，好期待新球季，還有出戰大滿貫。」費爾斯上月與「泥地王」拿度對練一周，他表示：「能與史上最佳冠軍訓練，這絕對是一次難能可貴的經驗，他的狀態似乎不錯，第2場也贏了吧（拿度於布里斯班網賽晉級8強），我祝福他一直贏。」

同日，頭號種子、俄羅斯球手魯列夫正式登場，16強面對資格賽晉級球手、來自英國的保迪意外陷入苦戰，惟他仍以6比4、7比6（10比8）險勝，將與法國的費爾斯爭奪4強席位。圖、文：余樂詩