漢友背水一戰鬥康仁福建

康仁福建 林羽

至於同晚甲一尾場，則有漢友大戰康仁福建，前者上仗不敵晉裕，今場必須取勝，才能確保前6席位晉級附加賽，激戰可期！（on.cc東網周五晚8時40分提供按次收費直播）

爭前６非勝不可 漢友上場以75比78不敵晉裕，積分榜以1分落後晉裕，跌出前6名，最後一場常規賽對康仁福建必須取勝，及寄望晉裕於頭場不敵永倫，則漢友才有機會憑計算得失分，爭取第6名姿態晉級附加賽。對晉裕大戰，漢友外援艾華士豪取32分19籃板，但球隊其他得分點未能作出支援，僅殷兆俊獲12分，今場面對同屬中游分子的康仁福建，相信會激戰連場。

康仁福建以1分不敵南華後，上場以71：91不敵滿貫，錄得兩連敗。不過，上場戰況並不是一面倒滿貫佔優，福建外援李察士於第2節打出身價，個人連取12分，帶領球隊打出20比24，可惜下半場被對手再度拉開，最終以20分告負。李察士全場取31分、16籃板，今場他將與艾華士正面交鋒，值得留意。

常規賽最後一場為1月9日香港東方對滿貫，但由於兩隊今季皆獲全勝，排名穩佔頭兩位，故今晚的賽事完成後，就會定出第3至6位排名，球迷不容錯過。

漢友 鍾俊昇