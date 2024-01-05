港台電視32╳on.cc東網直播 常規賽尾輪激鬥 晉裕永倫傾力爭勝

晉裕 歐文輝

甲一男籃聯賽今晚假修頓場館上演常規賽最後一輪賽事，形勢非常緊湊。頭場永倫大戰晉裕，上仗「搶六關鍵戰」拿下重要勝利的晉裕，如擊敗永倫則可鎖定晉級位，若然輸波，則要視乎漢友對康仁福建的賽果，才能決定附加賽資格誰屬。林萬進坦言永倫很難應付，但會盡力挑戰對手！（港台電視32及on.cc東網周五晚7時直播）

早前兩連敗的永倫上場在射手韓天次缺陣下，仍以95比56大勝崇德飛鷹。正職為教師的韓天次透露該仗因上課缺陣：「我正修讀浸大中學訓輔導證書課程，之前已因為比賽而『走堂』兩次，所以不能再缺課，但對晉裕及往後的比賽我都會為球隊候命。」「黃金戰隊」永倫今仗無論勝負，都會獲常規賽第3姿態殺入附加賽。

韓天次已熟習隊友走位 今季由建龍飛馬轉投的韓天次表示，經過大半季磨合，和球隊的默契建立得不錯：「永倫訓練時對細節要求好高，例如我們走錯位，泰那就會很生氣，反而你做好細節，他不會太介意你投不進那球。來到永倫，我可以專心射波，大家暫時都合作愉快，我亦慢慢熟習各隊友的進攻習慣和走位，整體感覺不錯的。」永倫和晉裕同樣是3日內出戰第2場比賽，韓天次表示：「今場要留意對手的射手和林萬進，另外他們的外援既能得分，動作亦很靈活。上場見到他們好肯跑，回防速度頗快，我們亦要一人跑多兩步。」

林萬進︰泰那好難守 晉裕上場以3分險勝漢友，勇奪26分及10籃板的林萬進表示：「對漢友全隊目標都好一致，上下都好齊心，教練給球員很大信心，球員與球員之間亦互相信任，做到教練團的部署，大家努力搶籃板，不會球球都依賴外援，防守每人都行多步。」

晉裕年輕球員經過大半季亦有所成長，歐文輝上場取得11分，為隊中4名得分上雙的球員之一，林萬進亦大讚：「呢個後生仔有火，又勤力，而且很有心，我亦要向他學習！」晉裕擊敗漢友後，爭前6形勢變得較為樂觀，現時在積分榜以1分反超前漢友，今場擊敗永倫即可直入附加賽，否則就要視漢友對康仁福建的賽果。林萬進坦言永倫很難應付，但會盡力挑戰對手：「始終泰那好難守，而且他現在會分球，為其他隊友創造出手空間，另外『堅哥』（周迎堅）亦經驗豐富，對他們的確是一大挑戰，我們今場會努力。」

晉裕 林萬進 永倫 泰那 永倫 柏斯