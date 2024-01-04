劉慕裳新年排名登「世一」

力壓3位日本勁敵

Grace於周三早上在個人社交平台分享喜訊，在世界空手道聯會（WKF）最新公布的排名上，她以7125分首度登上女子個人形項目榜首，超越前「一姐」日本名將大野光（7065分）及拋離另一位日本宿敵清水希容（4515分），另一位日本女將大内美里沙（4007.5分）則排第4。劉慕裳在社交平台分享喜悅表示︰「很高興在2024年之始宣布我在WKF的世界排名之首，真是感謝團隊、家人及朋友一直的支持，今次的成功要提醒自己，繼續努力尋求突破及相信自己。期待有更美好的一年！」