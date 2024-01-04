劉慕裳新年排名登「世一」
剛踏入2024年，香港體壇即迎來喜訊，東京奧運銅牌得主劉慕裳（Grace）榮登新「世一」，成為香港首位取得世界排名第1的空手道運動員。
力壓3位日本勁敵
Grace於周三早上在個人社交平台分享喜訊，在世界空手道聯會（WKF）最新公布的排名上，她以7125分首度登上女子個人形項目榜首，超越前「一姐」日本名將大野光（7065分）及拋離另一位日本宿敵清水希容（4515分），另一位日本女將大内美里沙（4007.5分）則排第4。劉慕裳在社交平台分享喜悅表示︰「很高興在2024年之始宣布我在WKF的世界排名之首，真是感謝團隊、家人及朋友一直的支持，今次的成功要提醒自己，繼續努力尋求突破及相信自己。期待有更美好的一年！」
劉慕裳於2023年表現搶眼，7月在亞洲錦標賽首奪女子個人形冠軍，為港寫下歷史新一頁，繼而杭州亞運再添銅牌，10月在世錦賽更創下生涯高峰，首闖世錦賽決賽，雖然以1分撼負於超級勁敵大野光，奪得一面銀牌，但已再為港創下世錦賽最佳成績，踏入生涯另一個里程碑。
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