激鬥逾3小時 商竣程反勝闖8強

中國網壇新星商竣程昨日出戰「中銀香港網球公開賽2024」次圈，與世界排名第50位的荷蘭球手雲迪桑普交鋒。最終雙方激戰超過3小時後，終於以盤數2比1（6比7、7比6及7比6）擊敗雲迪桑普，打入8強。

3盤都打到「Tie break」 世界排名第183位的商竣程，次圈硬撼世界排名第50位的荷蘭好手雲迪桑普，對方發球威力強大，部分發球時速更超過200公里，使商竣程難以在對方發球局取得甜頭，到第10局商竣程領先5比4時，於對方發球局手持兩個破發分，但都被雲迪桑普化解。兩人於首盤末段互破發球局，局數戰至6比6平手，雲迪桑普在「Tie break」表現較穩健，贏細分7比5取得領先。商竣程第2盤傾力反撲，再次拖入「Tie break」，但今次商竣程未有失手，成功追平盤數1比1。

決勝盤雙方依舊僵持不下，頭7局皆互保發球局，不過今場狀態出色的商竣程到第8局終於破發，領先局數5比3。可惜這名中國球手未能把握緊接的發球局收下勝利，雲迪桑普「連破帶保」局數追平5比5。結果雙方再次鬥至決勝局分勝負，商竣程再贏細分7比2，經過3小時32分鐘激戰後，終於以盤數2比1（6比7、7比6及7比6）反勝雲迪桑普，晉級8強。

■■圖、文：鄧文滔