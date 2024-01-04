滿貫8連勝迎常規賽一哥戰

滿貫新年延續強勢，周二晚憑蓋帝斯和蔡再懃合取49分，以91比71力挫康仁福建，將以全勝姿態於1月9日迎戰同樣8勝的香港東方，爭逐常規賽「一哥」寶座。

康仁福建上場僅以1分不敵南華，今場面對滿貫甫開戰就打出7比1，滿貫暫停調整後，憑蓋帝斯單節9分，以25比17領先。第2節康仁福建的李察士擔起追分之任，單人匹馬連取12分，但滿貫射手蔡再懃和歐陽維江投進三分球，為「綠軍」守住領先優勢，以48比37返回更衣室。

蓋帝斯「雙雙」28分15籃板 換邊後，李察士再有精彩演出，一記快攻單手大力入樽為球隊振士氣。滿貫中鋒蓋帝斯不甘示弱，隨即連取7分回應，加上蕭瑋耀的三分球，滿貫拉開20分差距。其後康仁福建再次反擊，楊瑞鴻剷籃得分後，再有李察士投進三分球，打出11比2攻勢掀起高潮。第4節福建努力反撲，可惜始終為時以晚，康仁福建以71比91告負。

今場兩隊外援對決，滿貫的蓋帝斯取28分及15籃板，康仁福建的李察士更轟全場最高31分，另加13籃板，滿貫另有蔡再懃取21分。

■■圖、文：余樂詩