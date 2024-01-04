林萬進26分晉裕贏「爭6大戰」

甲一籃球聯賽昨晚頭場爆發「爭6大戰」，漢友與晉裕正面交鋒。最終晉裕憑林萬進取得全隊最高26分、10籃板，以78比75擊敗有艾華士射入32分、19籃板的漢友，贏得殺入季後賽的關鍵之戰。

由於兩支球隊賽前戰績同樣是3勝4負，因此今場勝負對常規賽第6位誰屬相當重要。晉裕入局較快，蘇志樂射入三分球，艾勤博得「and1」後再表演大力入樽，一度領先11比4。漢友之後有Scott Ewing屢次得分，助球隊反超前20比19完第1節。晉裕第2節「撻着」，林萬進於外線建功，歐文輝上籃「and1」後再射入三分球，打出17比5的攻勢搶回領先地位，以43比36完成上半場。

換邊後晉裕繼續控制節奏，林萬進保持Hot hand，助球隊擴大領先至53比40。漢友傾力反撲先有殷兆俊連取5分「止血」，其後溫梓豐及艾華士籃底建功，為漢友追近至51比59進入最後1節。

漢友艾華士轟32分 殷兆俊第4節初再入5分，但晉裕則有歐文輝剷籃取得「and1」，加上林萬進再轟三分球，拉開74比66。惟漢友未有放棄，艾華士面對艾勤防守放籃追至72比76，轉頭更博到「and1」，在讀秒階段追至2分差距，可惜未竟全功，隨着艾華士錯失壓哨三分球，最終晉裕以78比75勝出。

至於尾場永倫以95比56大勝崇德飛鷹，常規賽取得6勝2負。■■圖、文：余樂詩、鄧文滔