港隊今拍跳塔吉克安帥：Sean有望披甲

試陣為主會作出輪換

剛在國際A級友誼賽2比1擊敗國足的港隊，繼續以閉門形式在阿聯酋與塔吉克「拍跳」，受球員傷病影響，加上今場僅屬練習賽，主教練莊恩安達臣賽前透露陣容會有所輪換：「茹子楠整傷腳，要啲時間康復。胡晉銘仲有輕傷，可以練波但踢唔到比賽，艾里奧肌肉冇大礙，再下場應該冇問題。呢場屬於試驗性質，都想畀其他球員落場證明自己，勞烈斯可以復出，謝家強預料會有一定上陣時間。」至於上場後備上陣梅開二度的潘沛軒，安帥笑言他屬於一名好的射手，具備一定速度和入球觸覺，惟拒絕回答此子今場會否正選上陣。