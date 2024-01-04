港隊今拍跳塔吉克安帥：Sean有望披甲
正積極備戰「亞洲盃」決賽周的香港男子足球代表隊，今日於阿聯酋阿布扎比緊接出戰第2場友賽，面對世界排名106位的塔吉克。主教練莊恩安達臣賽前透露陣容將稍作輪換，早前獲補選的謝家強（Sean）有望披甲，同時安帥又大讚球員狀態正逐漸提升，希望今場可以踢出更好表現。（周四晚上8時開賽）
試陣為主會作出輪換
剛在國際A級友誼賽2比1擊敗國足的港隊，繼續以閉門形式在阿聯酋與塔吉克「拍跳」，受球員傷病影響，加上今場僅屬練習賽，主教練莊恩安達臣賽前透露陣容會有所輪換：「茹子楠整傷腳，要啲時間康復。胡晉銘仲有輕傷，可以練波但踢唔到比賽，艾里奧肌肉冇大礙，再下場應該冇問題。呢場屬於試驗性質，都想畀其他球員落場證明自己，勞烈斯可以復出，謝家強預料會有一定上陣時間。」至於上場後備上陣梅開二度的潘沛軒，安帥笑言他屬於一名好的射手，具備一定速度和入球觸覺，惟拒絕回答此子今場會否正選上陣。
塔吉克今屆首次出戰「亞洲盃」決賽周，與中國同處A組。這支來自中亞的國家隊不乏外流兵，中場烏馬巴耶夫更於歐洲聯賽搵食，因此塔吉克排名雖比中國為低，但安帥認為塔吉克整體球員身形、行軍速度皆較國足優勝，相信戰況與上場完全不同。
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