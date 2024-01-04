高超技術追不上現今足球？鞠盈智尋覓10號仔接班人

香港男子足球代表隊相隔超過半世紀，再闖「亞洲盃」決賽周，除了一班球迷之外，相信最期待的莫過於是一班球員，當中已代表港隊逾10年的中場鞠盈智，直言今次機會難得，將會全力以赴爭取勝利。同時年屆36歲的「阿智」，又慨嘆現今足球風格轉變很大，像自己這樣的「10號仔」很難找到接班人。 ■圖：李浚湣、文：林卓臻

港隊在前年舉行的亞盃外，於D組取得兩勝一負，最終以6分成為5支最佳次名球隊之一，54年後再次進身決賽周。而中場鞠盈智絕對是最大功臣之一，他在3場比賽皆以正選姿態上陣，並貢獻兩記助攻，他直言感到十分開心及驕傲：「當時條件咁困難，個個中晒肺炎，但都出到線，同埋自己有份落場，又交出幾球助攻，叫做為香港足球作出貢獻。」「阿智」續指以前無論世盃抑或亞盃外，港隊通常都是分組賽止步，今次能夠殺入決賽周，完全是意料之外：「好似發夢咁，真係好大件事，要講實力，以前幾代好波嘅香港球員好多，但佢哋都冇試過。」

老拍檔黃洋值得入選港隊 港隊決賽周將與伊朗、阿聯酋及巴勒斯坦3支西亞球隊同組，「阿智」表示對手不太重要，自己亦沒有太大壓力，會嘗試盡力爭勝：「香港排名最低，實力一定差過人，每場比賽初段要做好防守，唔好先失波，落後會更加被動。但之前亞運都贏過伊朗，希望今次至少都贏一場，對住巴勒斯坦有機會攞分。」港隊最近再有祖連奴、史提芬彭利拿入籍，「阿智」承認二人可以提升把握力，有助自己交出更多助攻；但當提到其好友黃洋落選時，他則感到遺憾：「始終黃洋踢咗咁多年港隊，我個人認為值得將個名額畀佢，係一個獎勵。雖然年紀大，但都搵唔到人可以取代，有佢喺香港隊，對後生仔一定有幫助。」

「阿智」屬於傳統「10號仔」，進攻能力毋容置疑，但防守卻成為其最大致命傷，加上港隊近年改踢高位逼搶，令他更顯吃力：「港隊依家練波好辛苦，好似踢正式比賽咁。以前Kim Sir（金判坤）保守少少，我防守都係企番自己半場，但依家安達臣要求喺對面禁區已經要防守，跑動距離大好多。」「阿智」承認自己的確不夠全面，體力及跑動能力有待改善，但卻無奈笑稱：「香港隊如果對弱隊，要進攻的話，出場機會更大，但要防守為主就多數列後備。都會在意嘅，但有啲嘢真係改變唔到，就算我同『嘉緯』（林嘉緯）好盡力防守，但都唔會做到一個純防中工作。」

力量速度體能主宰一切 2006年來港的「阿智」轉眼間已經36歲，但他指「10號仔」在現今球壇沒有太大生存空間，相對個人能力，反而更注重身體質素，力量、速度、體能缺一不可，相信很難可以找到接班人：「希望未來香港足球可以出多啲我同『嘉緯』呢類球員，用技術同腦踢波，但放眼世界都好難搵到。依家成隊波就好似機器咁，連中鋒都要高位壓迫，龍門唔止識撲波，放腳長波都要準。」惟他點名大讚余在言、黃皓雋兩名年輕球員，認為兩人有一定潛質，又表示效力傑志的袁振謙，暫時踢法與自己最為相似。