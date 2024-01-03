安達臣寄語：切勿驕傲

潘沛軒起孖助港隊反勝國足 香港男子足球代表隊為備戰「亞洲盃」決賽周，元旦日（1日）於阿聯酋阿布札比出戰國際友誼賽，面對世界排名79位的中國隊。9分鐘譚龍補射為中國隊先開記錄，下半場後備入替的潘沛軒於51及59分鐘梅開二度，助港隊反勝2比1，繼「519戰役」（即1985年世盃外圍賽）後再在A級賽事擊敗國足。港隊明天將繼續留在阿聯酋與塔吉克「拍跳」。

主教練莊恩安達臣表示：「對住中國隊，班波唔需要我多講，已經戰意十足。過去3、4日，我哋苦練喺前場快速組織攻勢，今日球隊喺呢方面做得好咗，踢出我想見到嘅進取踢法，能夠有效製造攻勢。同時防守上陣型更加緊密，令對手冇辦法用波，呢啲嘢都係日後希望繼續見到。」同時安帥亦忠告潘沛軒切勿驕傲：「好開心見到潘沛軒有信心表現，佢知道自己係球隊中好重要嘅球員，但希望佢要腳踏實地唔可以驕傲，唔好因為咁就覺得自己係『Big Player』。」

「潘沛」盼亞洲盃做得更好 今場梅開二度的前鋒潘沛軒，連同早前兩場鬥傑志、香港U23的友賽，近3場港隊友賽已攻入5球，更被內地傳媒形容為「00後香港神鋒」。惟賽後「潘沛」卻未有太自滿：「今場全隊踢得好好，而自己狀態、表現都提升唔少，不過知道自己仲有好多不足，希望繼續進步喺之後『亞洲盃』做得更好。」