大埔簽比迪高堅Sir︰陸續有來

港超聯球會大埔，昨日宣布簽入巴西新外援比迪高，這位出身於巴西老牌球會甘美奧的29歲攻擊中場，過去曾在巴甲上陣，現時已投入大埔操練，並將披起「綠戰士」70號球衣。

甘美奧出道踢過巴甲

季前已簽入多名巴西兵的大埔，1月轉會窗繼續向森巴球員招手，羅致有過巴甲上陣經驗的比迪高。這位攻擊手出道於甘美奧，其後效力過華斯高等巴西球會，職業生涯初期更一度外流德國球會賀芬咸。首課操練過後，比迪高分享到選擇來港征戰的原因：「我同之前入籍咗中國國家隊嘅艾克森及洛國富認識，佢哋都話我應該嘗試嚟亞洲踢波，今次係好好嘅機會，我一直希望攞冠軍，知道大埔係港超前列球隊，希望可以幫球隊攞到好成績。」