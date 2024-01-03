「告別之旅」有好開始 拿度男單復出首圈贏泰姆
時隔300多日，西班牙「野獸」拿度終回歸網壇，在布里斯班網賽男雙亮相。雖然這位37歲巨星夥拍盧保斯出師不利，以直落兩盤4比6落敗首圈止步，惟昨日轉戰男單卻「完全復活」，以7比5及6比1擊敗泰姆殺入次圈。這位西班牙傳奇坦言對退役沒有感到恐懼，期望這趟「告別之旅」中找到樂趣。
拿度自去年初於澳網受傷後，為臀部進行手術，並養傷接近一年，這位擁有22個大滿貫的巨星選擇在今年布里斯班網賽作為熱身，雖然周日於男雙首圈畢業，但在男單卻有好開始，面對奧地利球手泰姆展現出「前一哥」的氣勢，首盤驚險贏7比5，次盤拿度愈戰愈勇，清脆再贏6比1，以總盤數2比0進身次圈，從比賽中所見，拿度臀部傷勢已完全康復。這位西班牙巨星曾表示，對於自己職業生涯的「告別之旅」，就是希望可以「打足全季」和尋找樂趣，由澳網開始再到中東及印第安韋爾斯，並期望在泥地賽季達到最佳狀態，按目前情況，拿度很大機會能願望成真。
欣然面對退役︰我不害怕
過去一年，拿度除了康復治療之外，還很高興看着1歲的兒子成長︰「我的生活不只限於網球，還有很多快樂的事情讓我去探索，當然改變生活中的某些事情需要時間去適應，特別當你停止做一件你幾乎一生都在做的事情時，這是不容易，但我不害怕。」
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