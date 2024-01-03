「告別之旅」有好開始 拿度男單復出首圈贏泰姆

拿度自去年初於澳網受傷後，為臀部進行手術，並養傷接近一年，這位擁有22個大滿貫的巨星選擇在今年布里斯班網賽作為熱身，雖然周日於男雙首圈畢業，但在男單卻有好開始，面對奧地利球手泰姆展現出「前一哥」的氣勢，首盤驚險贏7比5，次盤拿度愈戰愈勇，清脆再贏6比1，以總盤數2比0進身次圈，從比賽中所見，拿度臀部傷勢已完全康復。這位西班牙巨星曾表示，對於自己職業生涯的「告別之旅」，就是希望可以「打足全季」和尋找樂趣，由澳網開始再到中東及印第安韋爾斯，並期望在泥地賽季達到最佳狀態，按目前情況，拿度很大機會能願望成真。