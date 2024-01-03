大炒66分南華6W完成常規賽

昨晚南華於灣仔修頓場館出戰甲一男籃聯賽，最終在5人得分上雙下，以112比46大勝建龍飛馬，常規賽以9戰6勝完成，而這仗同時以66分刷新今季最大分差。

建龍飛馬主教練香振強今場未有帶隊，改由另一教練石少基掌管帥印，另外建龍外援亞理今場亦休戰，由周健宏和謝爕雋坐鎮內線。至於上場險勝康仁福建1分的南華，今場則有曾湛元和葉耀邦重返正選行列。

南華開段已佔得先機，由梁兆華帶頭打出9比0攻勢，建龍飛馬無力還手，首節南華已大幅領先27比10。第2節飛馬未有好轉，只得9分進帳。南華換入林民淇、陳怡富、楊嘉駿等後備，其中蘇柏軒、葉耀邦及陳怡富均有三分球進帳，「紅軍」半場拋離至51比19。

曾湛元獲全場最高18分 易邊後，形勢未有改變，飛馬前5分鐘僅靠馮嘉豪和張馳岳命中三分球，相反南華憑葉耀邦、余理洋和曾湛元合力打出一輪12比0，進一步擴大領先優勢至72比32。第4節南華前5分鐘只留下朱亮和曾湛元兩名正選在場上，最後4分鐘收起全部主力，最終在全員皆有得分下，以112比46大勝，刷新今季甲一比數最大差距紀錄。

南華後衞曾湛元取得全場最高18分，球隊另有朱亮、余理洋分得15、11分，梁兆華和楊嘉駿亦各有10分進帳。建龍飛馬僅有馮嘉豪得分上雙，取得14分，張馳岳和黃偉琪5犯離場。

■圖、文：余樂詩