黃澤林奮戰不敵姆錫迪

「中銀香港網球公開賽2024」昨晚上演焦點大戰，香港網壇新星黃澤林（Coleman）惡鬥6號種子意大利姆錫迪。最終黃澤林奮戰之下，直落兩盤4比6及5比7告負，首圈出局。

世界排名第253位的Coleman作為東道主球手，自然成為球迷寵兒，不少球迷帶同打氣毛巾，為港將吶喊助威。不過6號種子，世界排名第27位的姆錫迪，於2023年蒙地卡羅大師賽就曾擊敗「一哥」祖高域，實力出眾。

面對世界前列球手，Coleman打得十分吃力，早段就被姆錫迪破發，讓對方「連破帶保」下，拉開兩局差距。不過黃澤林沒有放棄，包括第9局勇救姆錫迪兩個Set Point，力保發球局，追至4比5，惟其後未能打破姆錫迪發球局，港將第1盤輸4比6先告落後。

施力打足3盤首圈止步 Coleman第2盤失誤漸多，第3局即遭到破發，處於被動。幸好港將在局數落後4比5之際成功破發，追成5比5平手，引來全場觀眾歡呼。可惜黃澤林第11局再被破發，注定港將無力回天，再輸1盤5比7首圈出局。

同日其他首圈賽事，久休復出的克羅地亞名將施力，與5號種子斯特魯夫交手。惟施力最後以盤數1比2（6比3、6比7及6比7）落敗，首圈止步。■圖、文：鄧文滔