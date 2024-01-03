港台電視32 × on.cc東網 同步直播：季後賽搶位之戰 漢友晉裕爭前6超激鬥

漢友 艾華士

甲一男籃聯賽漢友和晉裕今晚上演前6爭奪戰，兩隊戰績同為3勝4負，今仗如能取勝，很大機會躋身附加賽，預料兩軍將出盡渾身解數，激戰可期！（on.cc東網及港台電視32周三晚7時直播）

漢友上場以96比75力挫建龍飛馬，取得兩連勝。前甲一「得分王」Scott Ewing加盟漢友後，明顯加強球隊得分能力。此子突破能力高強，常常引來協防，為其他球員製造空間，上場他交出16分、5籃板、3偷球，另外亦見到他和艾華士開始擦出火花，兩人不時合作攻擊顏色地帶，頗有威脅。該仗漢友另有鍾俊昇和蔡駿賢各得13及11分，全隊4人上雙，可見這支主力防守的球隊迎來了新氣象。

今季錄得3勝4負的漢友現列聯賽第7名，餘下兩場常規賽將對戰績相同的晉裕，以及第5的康仁福建，兩場均關乎排名，相信會鬥得激烈。漢友前鋒鍾俊昇透露，球隊於聖誕新年期間特別加操，為備戰最後兩場常規賽：「除了12月31、1月1日和星期日，差不多日日練習，因為有新球員Scott Ewing加入， 所以要磨練默契，以及針對對手得分點和外援作部署，大家都好希望在有外援情況下，嘗試衝擊前6，甚至Top 4。」

趙蕸雄︰今場係「生死戰」 常規賽第3名至第6名須進行附加賽後才可進入季後賽，而漢友和晉裕今場正面交鋒，正正就是為常規賽第6名而戰。晉裕隊長趙蕸雄直言球隊視今場為「生死戰」：「今場背水一戰，一旦輸球就不能打進前六名，故球隊上下都戰意十足，很有決心去打這場生死戰。」趙蕸雄表示，伊榮的加入令漢友戰力提升，但面對這種掌握球權的球員，未必是壞事：「Scott Ewing令漢友多了一個穩定得分點，但同時間亦會減少其他球員出手機會，對我們防守來說，可能是一件好事。防守上可能會較易作出針對性部署，集中減少他出手，減小他們點點開花，進攻上則希望利用射手們得分，以及發揮到我們外援高度優勢。」

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