近3,000球迷入場 伍健︰盼賽事恆常化

首屆「香港超級聯賽會盃」傑志笑到最後，煞科日吸引近3,000名球迷入場觀戰，賽後傑志會長伍健透露今次為港超聯賽會籌得6位數收入，希望這項盃賽日後能恆常舉行。

為聯賽會添6位數收益 傑志會長伍健於頒獎儀式期間，走到場內與職球員分享捧盃喜悅。賽前曾撰文形容聯賽會盃為「無中生有」的伍健，預計是次賽事可為賽會增添6位數收益，對成效感滿意。

他又謂從入場球迷人數反映，「元旦波」吸引力不俗，並希望盃賽能夠恆常化：「證明香港人1月1日係需要一個足球比賽，唔做白唔做，球迷又少咗場好波睇，所以我覺得成件事幾好，係為港超聯賽會籌到錢。」

今次盃賽不設外援上陣限制，伍健認為參賽球隊派外援應戰，能令賽事水平有保證。對於東方則以U22年輕球員為骨幹，伍健表示：「我同游生（東方副會長游永強）都傾過好多次，佢畀我嘅信息好清晰，希望為賽會做啲嘢，不過游生同球會嘅溝通係點，我就不得而知，但今日都睇到幾位年輕球員係幾搶眼，當然搵多幾位外援助陣，水平當然會更高。」